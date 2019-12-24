В России символ наступающего года слепили из навоза: в сети волна шуток, фото

Якутский умелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района, известный своими скульптурами из навоза, порадовал своих поклонников в канун нового года и слепил гигантскую крысу.

Об этом сообщает Sakhaday.ru.

Михаил Боппосов прославился своими скульптурами из органического материала. Как правило, он изготавливает их к праздникам.

Фото: Sakhaday.ru

Кстати, мастер также лепил на заказ, в том числе и телевизионных компаний.

В сети поднялась волна шуток из-за такой скульптуры Боппосова.

"Вова, ты ли это", "Просили слепить Путина - слепил! Вот же молодец!", "Вот еще чемодан Собчака в правую лапу - и вылитый Владимир Владимирович", "Его творчество как глоток свежего воздуха", "В нормальной бы стране, давно бы профинансировали мужика, чтобы он реальные скульптуры делал", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Боппосов слепил из этого же материала фигуру Ждуна — самого популярного интернет-мема начала 2017 года.