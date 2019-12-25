RU  UA  EN

среда, 25 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 декабря

08:28
Будут ли штрафовать владельцев "евроблях" после 1 января: подробное разъяснение
07:58
Нашли без сознания: под Полтавой недетские "развлечения" подростков обернулись трагедией, фото
07:00
Рецепт салата Крабовье: чем просто и вкусно разнообразить стол к Новому году
06:59
Вылетел на встречку: в Киеве водитель устроил жуткое ДТП и погиб на месте, фото
06:54
Одинокий Дед Мороз и заборы: в сети показали грустную предновогоднюю атмосферу в Крыму
06:30
Гороскоп на 25 декабря: Ракам улыбнется Фортуна, а Козерогам нельзя пить
06:20
Будет заливать дождями: прогноз погоды в Украине на 25 декабря
03:10
Булка с "сюрпризом": в сети поделились фото жуткой находки в еде в Украине
02:05
Если дома есть дети и коты: сеть повеселила карикатура на "идеальную" елку
01:15
Ученые обнаружили на древней табличке демона, "вызывающего" опасную болезнь: фото
00:10
Угрожал убийством: в Киеве проучили наглого нарушителя ПДД, фото

24 декабря

23:58
В Украине опубликовали онлайн-реестр должников: как проверить, есть ли вы в списке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На борту были десятки людей: в России произошло жуткое ЧП с вертолетом, фото

среда, 25 декабря 2019, 08:57
переглянути новину українською

В среду, 25 декабря, в Красноярском крае России вертолет Ми-8, на борту которого находилось почти три десятка человека, совершил жесткую посадку.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщают "РИА Новости".

Авария произошла в селе Байкит. По предварительной информации, вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" упал при взлете. У воздушного судна была повреждена хвостовая балка.

По словам источника, на борту находились 29 человек. Имеется информация о двух пострадавших: пилот Ми-8 госпитализирован, один из пассажиров получил травму ноги.

Причины аварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в декабре в Краснодарском крае (Россия) разбился вертолет Ми-28, в результате чего двое пилотов, которые находились на борту, погибли.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: