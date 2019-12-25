На борту были десятки людей: в России произошло жуткое ЧП с вертолетом, фото

В среду, 25 декабря, в Красноярском крае России вертолет Ми-8, на борту которого находилось почти три десятка человека, совершил жесткую посадку.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщают "РИА Новости".

Авария произошла в селе Байкит. По предварительной информации, вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" упал при взлете. У воздушного судна была повреждена хвостовая балка.

По словам источника, на борту находились 29 человек. Имеется информация о двух пострадавших: пилот Ми-8 госпитализирован, один из пассажиров получил травму ноги.

Причины аварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в декабре в Краснодарском крае (Россия) разбился вертолет Ми-28, в результате чего двое пилотов, которые находились на борту, погибли.