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В России продают снег к Новому году: подробности

пятница, 27 декабря 2019, 14:00
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На сайте бесплатных объявлений появились несколько предложений о продаже снега к Новому году в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает "Российская газета".

Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий.

"Идеально подойдет для встречи Нового года", - отмечается в описании товара.

Купленный снег можно вывезти самостоятельно, но также за 300 рублей возможна доставка по городу, от заказа на две тысячи рублей она осуществляется бесплатно.

"Рассмотрю вариант аренды", - заключает продавец.

По информации издания, в настоящий момент в Нижнем Новгороде нет осадков.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

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