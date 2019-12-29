Сорвалась с высоты в шесть метров: момент жуткого ЧП с гимнасткой в России попал на видео

Во Владивостоке (Россия) случилась трагедия, акробатка упала с высоты 6 метров.

Об этом сообщает Hue в Telegram.

Во время исполнения трюка на тросе воздушная гимнастка Елена Приходская ошиблась и рухнула вниз.

Падение было жестким, упав, акробатка не двигалась.

После этого в зале погас свет, девушку на носилках унесли за кулисы.

Сейчас она в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российская гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы в результате падения с высоты 7–8 метров на международном турнире в Риге.

Напомним, что 3 декабря в России погибла молодая футболистка. С подробностями ЧП можно ознакомиться здесь.