В России похвастались испытаниями мощного оружия: опубликовано видео

В России похвастались испытаниями боевой машины "Деривация" и миномета "Дрок", которые прошли на полигоне в Нижегородской области.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

По словам разработчиков, "Деривация" идеально подходит для защиты больших технологических комплексов от массированных налетов кустарно-собранных беспилотников. Она якобы позволяет поражать беспилотные летательные аппараты на дальности от трех и выше километров.

Самоходный 82-мм миномет "Дрок" создан для повышения мобильности и тактической автономности выполнения огневых задач батальонной артиллерии сухопутных и воздушно-десантных войск, в том числе существенного сокращения времени занятия огневой позиции и подготовки к началу стрельбы. Его разработчики утверждают, что экипажу для открытия огня выходить из защищенной капсулы не требуется.

Отмечается, что "Дрок" оснащен полным комплектом цифрового оборудования с защитой от радиоэлектронного воздействия противника. Бортовая аппаратура позволяет использовать машину как в группе, так и для поддержки небольших подразделений.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России представили новую ракету класса "воздух-воздух", созданную на базе Р-77 "Гадюка" конструкторского бюро "Вымпел".