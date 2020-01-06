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Российский ракетный крейсер заметили у побережья Турции: фото

понедельник, 06 января 2020, 07:37
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов", который 25 декабря неожиданно прибыл в Севастополь, заметили у берегов Стамбула - стал на якорь в Мраморном море.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко в Facebook.

"Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований", редакции и "Майдана иностранных дел" сообщает, что в конце суток 05.01.2020 - ориентировочно в 18:00 (киевское время) - с Черного моря в Босфор вошел ракетный крейсер проекта 1164 (шифр "Атлант" , англ. Slava class по классификации НАТО) - "Маршал Устинов", который входит в состав Северного флота России и находился 25.12.2019 в оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

По информации мониторинговой группы, визит ракетного крейсера непосредственно связан с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул.

Фото: Facebook

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китайском море корабль-авианосец ВМС США "подрезал" крейсер российского флота "Адмирал Виноградов" , таким образом, что кораблю с РФ пришлось резко маневрировать, чтобы избежать столкновения.

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