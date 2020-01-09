Россия провела испытания опасного оружия в Крыму: первые подробности

Российские силовики испытали 9 января в оккупированном Крыму крылатую ракету "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "УНИАН".

На военных учениях оккупантов побывал российский президент Владимир Путин.

К учениям привлекли около 30 кораблей, подводную лодку Черноморского флота и более чем 40 военных самолетов РФ. Ситуацию на полигоне аннексированного Крыма контролировали российские дроны.

Напомним, что в среду, 8 января, российский газопровод "Турецкий поток" был официально запущен в работу, церемонию его запуска провели президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.