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Россия провела испытания опасного оружия в Крыму: первые подробности

четверг, 09 января 2020, 15:15
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Российские силовики испытали 9 января в оккупированном Крыму крылатую ракету "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "УНИАН".

На военных учениях оккупантов побывал российский президент Владимир Путин.

К учениям привлекли около 30 кораблей, подводную лодку Черноморского флота и более чем 40 военных самолетов РФ. Ситуацию на полигоне аннексированного Крыма контролировали российские дроны.

Напомним, что в среду, 8 января, российский газопровод "Турецкий поток" был официально запущен в работу, церемонию его запуска провели президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.

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