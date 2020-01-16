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В России мужчина устроил смертельную стрельбу в здании суда: первые подробности

четверг, 16 января 2020, 06:48
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В Новокузнецке (Россия) мужчина устроил стрельбу в мировом суде, ранив судебного пристава и девушку-свидетеля по делу.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, мужчину зовут Артем Пакалов. Его задержали в момент перезарядки оружия. Раненый пристав скончался в машине скорой помощи. Раненой девушке делают операцию. Нападавший выстрелил ей дробью в лицо. Врачи пока не делают никаких прогнозов.

Известно, что стрелок проходит потерпевшим по одному из дел и категорически не согласен с судебным решением.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба, очевидцы слышали автоматные очереди. Позже обнародовали информацию, что убиты три сотрудника ФСБ.

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