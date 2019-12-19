В Москве на Лубянке произошла смертельная перестрелка с агентами Путина: фото и видео

По информации Readovka, в результате перестрелки травмы получили двое сотрудников силовых ведомств. В городе введен план "Сирена" (розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность).

Как пишет ресурс "112", мужчины устроил стрельбу в приемной ФСБ. После этого один преступник выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании.

"Среди сотрудников ФСБ есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы. Мужчина стреляет из автомата или Сайги (огнестрельное оружие - ред.). Стрелок ведет прицельный огонь. В результате стрельбы на Лубянке погибли два человека. Всего нападавших было трое. Сейчас один из них отстреливается", - говорится в сообщении.

Позже обнародовали информацию, что убиты три сотрудника ФСБ.