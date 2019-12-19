В Москве на Лубянке произошла смертельная перестрелка с агентами Путина: фото и видео

В Москве (Россия) возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами.
Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.
Отмечают, что очевидцы слышали автоматные очереди. По предварительным данным, один человек ранен - это сотрудник ФСБ. А свидетели говорят, что ранения получили двое людей.
По информации Readovka, в результате перестрелки травмы получили двое сотрудников силовых ведомств. В городе введен план "Сирена" (розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность).
"Среди сотрудников ФСБ есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы. Мужчина стреляет из автомата или Сайги (огнестрельное оружие - ред.). Стрелок ведет прицельный огонь. В результате стрельбы на Лубянке погибли два человека. Всего нападавших было трое. Сейчас один из них отстреливается", - говорится в сообщении.
Позже обнародовали информацию, что убиты три сотрудника ФСБ.