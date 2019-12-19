RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

19:00
В новый год на стиле: 5 модных юбок, которые спасут ваш образ
18:56
"Новогодняя" бойня под окнами ФСБ в Москве: новые видео перестрелки и данные о жертвах
18:27
В Кропивницком обезвредили опасную наркобанду, работавшую на "смотрящего за СИЗО": фото и видео
18:23
Звездам российского шансона запретили въезд в Украину
18:17
Экс-участница "МастерШеф" рассказала о личной трагедии, которая произошла во время съемок шоу
18:04
В Тернополе виновник смертельного ДТП с помощью бабушки сбежал из больницы: фото и видео
17:55
Дело о расстрелах на Майдане: суд отпустил из СИЗО бывшего бойца "Беркута"
17:50
В Москве на Лубянке произошла смертельная перестрелка с агентами Путина: фото и видео
17:32
Косвенные улики и конфликт с полицией: журналист рассказал новые факты о "заказчике" Шеремета
17:26
Идеальная троица: Педан поделился архивным фото с Фреймут и Притулой
17:21
Целое стадо оленей: в сети показали скопление "героев парковки" в центре Киева
16:58
Протестующие против рынка земли перекрыли Хрещатик: фото, видео и карта заторов
Все новости

В Москве на Лубянке произошла смертельная перестрелка с агентами Путина: фото и видео

четверг, 19 декабря 2019, 17:50
переглянути новину українською

В Москве (Россия) возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

Отмечают, что очевидцы слышали автоматные очереди. По предварительным данным, один человек ранен - это сотрудник ФСБ. А свидетели говорят, что ранения получили двое людей.

Как видно на фото, которое опубликовал Telegram-канал Baza, на место прибыли правоохранители. Сотрудники полиции укрываются за машиной.

По информации Readovka, в результате перестрелки травмы получили двое сотрудников силовых ведомств. В городе введен план "Сирена" (розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность).

Как пишет ресурс "112", мужчины устроил стрельбу в приемной ФСБ. После этого один преступник выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании.

"Среди сотрудников ФСБ есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы. Мужчина стреляет из автомата или Сайги (огнестрельное оружие - ред.). Стрелок ведет прицельный огонь. В результате стрельбы на Лубянке погибли два человека. Всего нападавших было трое. Сейчас один из них отстреливается", - говорится в сообщении.

Позже обнародовали информацию, что убиты три сотрудника ФСБ.


Как сообщал "Апостроф", в столице России Москве неизвестный расстрелял мужчину посреди улицы.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: