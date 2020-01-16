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В России произошло серьезное ЧП с самолетом: первые детали и фото с места

четверг, 16 января 2020, 15:37
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В Москве (РФ) в аэропорту Домодедово 16 января произошло ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100.

Об этом сообщают в Telegram-канале 112.

Самолет летел из поселка Сабетта Ямало-Ненецкого АО в столицу России. Во время полета возникли технические неисправности, из-за которых пилот был вынужден экстренно посадить самолет на недостроенную взлетную полосу аэропорта.

Пострадавших среди пассажиров нет. Борт также не получил серьезных повреждений.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в России 24 декабря 2019 потерпел крушение новейший истребитель Су-57. Россия заявляла, что по своим техническим характеристикам Су-57 - это истребитель пятого поколения, который должен был поступить в вооруженные силы РФ в конце 2019 года.

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