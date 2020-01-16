Украинским школам готовят новые правила: что изменится для учителей и учеников

В школах Украины намерены ограничить количество детей в классе, директоров будут выбирать на конкурсе, а ученики смогут выбирать часть предметов для обучения.

Такие изменения предусмотрены в принятом Верховной Радой законе "Об общем среднем образовании".

Этим законом, в частности, установлены лимиты на количество учеников в классах - от 5 до 24 для младшей школы, и до 30 - для остальных классов.

Ученики будут иметь право частично выбирать, какие учебные предметы изучать, при этом будут для формироваться межклассные группы даже из детей разных лет обучения.

Впервые в законе закрепляется домашняя форма обучения. Для такого индивидуального обучения ученик или его родители должны обратиться с заявлением в школу. Индивидуальный учебный план в каждом случае должен одобрить педсовет и утвердить директор.

Если ученик изучает какие-то предметы вне школы, для оценки его знаний будут проводит годовое оценивание или государственную итоговую аттестацию. Школьник, который учится дома, должен два раза в год проходить семестровый контроль.

Дети, которые долго находятся на лечении, получат право получать образование в медучреждениях.

Впервые на законодательном уровне будет устанавлено право учащихся "на справедливое, беспристрастное, объективное, независимое, недискриминационное и добродетельную оценивания результатов обучения».

Учителям этот закон позволяет разрабатывать собственные системы оценки и поощрения учеников. Но эти оценки все равно должны переводить в 12-балльную шкалу.

Закон предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Эта статья закона прописана после многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

Согласно требованиям закона, директор не сможет занимать свою должность более двух сроков по шесть лет подряд в одной школе. Учителя и родители могут играть совещательную роль при выборе директора, но сам конкурс, во время которого будет видеотрансляция, будет проводить независимая комиссия.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали документ с премиями для учителей одной из школ Киева, некоторые из них просто поражают своими цифрами.