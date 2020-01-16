RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 января

21:42
Настоящий герой: сети растрогало видео с тяжелораненым украинским бойцом
20:46
Украинским школам готовят новые правила: что изменится для учителей и учеников
20:19
Украинская армия понесла новые потери на Донбассе
20:08
В сериале "Корона" не вспомнят о Меган Маркл - вот как его авторы объяснили решение подождать
19:56
Работал киллер: появились фото и новые детали убийства в Харькове
19:22
В Харькове из пистолета с глушителем застрелили мужчину: видео
19:00
7 признаков некачественного маникюра в салоне - как распознать дилетанта
18:59
В Харькове нашли мертвым пропавшего 23-летнего парня: фото
18:57
Весенний призыв в ВСУ: министр уточнил, с какого возраста будут брать в армию
18:29
В Украине задержали разведчицу боевиков, служившую в Нацгвардии: фото и видео
18:16
Журналисты вывели на чистую воду рейдеров Микитася, пытавшихся захватить "Киевметрострой": видео
17:58
Самая сильная девочка: соцсети пришли в восторг от детского фото Лилии Подкопаевой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинским школам готовят новые правила: что изменится для учителей и учеников

четверг, 16 января 2020, 20:46
переглянути новину українською

В школах Украины намерены ограничить количество детей в классе, директоров будут выбирать на конкурсе, а ученики смогут выбирать часть предметов для обучения.

Такие изменения предусмотрены в принятом Верховной Радой законе "Об общем среднем образовании".

Этим законом, в частности, установлены лимиты на количество учеников в классах - от 5 до 24 для младшей школы, и до 30 - для остальных классов.

Ученики будут иметь право частично выбирать, какие учебные предметы изучать, при этом будут для формироваться межклассные группы даже из детей разных лет обучения.

Впервые в законе закрепляется домашняя форма обучения. Для такого индивидуального обучения ученик или его родители должны обратиться с заявлением в школу. Индивидуальный учебный план в каждом случае должен одобрить педсовет и утвердить директор.

Если ученик изучает какие-то предметы вне школы, для оценки его знаний будут проводит годовое оценивание или государственную итоговую аттестацию. Школьник, который учится дома, должен два раза в год проходить семестровый контроль.

Дети, которые долго находятся на лечении, получат право получать образование в медучреждениях.

Впервые на законодательном уровне будет устанавлено право учащихся "на справедливое, беспристрастное, объективное, независимое, недискриминационное и добродетельную оценивания результатов обучения».

Учителям этот закон позволяет разрабатывать собственные системы оценки и поощрения учеников. Но эти оценки все равно должны переводить в 12-балльную шкалу.

Закон предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Эта статья закона прописана после многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

Согласно требованиям закона, директор не сможет занимать свою должность более двух сроков по шесть лет подряд в одной школе. Учителя и родители могут играть совещательную роль при выборе директора, но сам конкурс, во время которого будет видеотрансляция, будет проводить независимая комиссия.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали документ с премиями для учителей одной из школ Киева, некоторые из них просто поражают своими цифрами.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: