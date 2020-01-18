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Не хочет возвращения 80-х: Путин обрисовал сценарий своего ухода из власти

суббота, 18 января 2020, 23:42
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Президент РФ Владимир Путин намекнул, что не хочет управлять государством пожизненно, как это делали руководители СССР.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Interfax.

Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы почтить память погибших в блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны горожан. Там же пообщался с ветеранами, один из которых попросил главу государства изменить конституцию страны так, чтобы срок пребывания президента у власти был не ограничен.

"Эта обеспокоенность сроками пребывания у власти связана у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в стране: и за внешнюю стабильность, и внутреннюю. В то же время, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80 -х годов, когда руководители государства один за другим, до конца своих дней оставаясь у власти, шли с этой власти, не обеспечивая при этом необходимые условия трансформации власти", - сказал Путин.

Как информировал "Апостроф" ранее, сети взбудоражило видео с российским президентом Владимиром Путиным, который на кладбище разговаривал с людьми так, будто пришел на праздничный митинг.

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