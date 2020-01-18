Не хочет возвращения 80-х: Путин обрисовал сценарий своего ухода из власти

Президент РФ Владимир Путин намекнул, что не хочет управлять государством пожизненно, как это делали руководители СССР.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Interfax.

Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы почтить память погибших в блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны горожан. Там же пообщался с ветеранами, один из которых попросил главу государства изменить конституцию страны так, чтобы срок пребывания президента у власти был не ограничен.

"Эта обеспокоенность сроками пребывания у власти связана у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в стране: и за внешнюю стабильность, и внутреннюю. В то же время, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80 -х годов, когда руководители государства один за другим, до конца своих дней оставаясь у власти, шли с этой власти, не обеспечивая при этом необходимые условия трансформации власти", - сказал Путин.

Как информировал "Апостроф" ранее, сети взбудоражило видео с российским президентом Владимиром Путиным, который на кладбище разговаривал с людьми так, будто пришел на праздничный митинг.