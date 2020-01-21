RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 января

14:47
Украинские звезды устроили в сети марафон купальников - смотреть на их фото из офиса особенно больно
14:46
"Пенная" вечеринка в разгаре: появилось невероятное видео последствий шторма в Испании
14:40
Детский ансамбль "Свiтанок" отпраздновал 65-летние ярким концертом с участием звезд
14:28
Новая жизнь началась: счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в канадском парке
14:13
Художник показал, как может выглядеть малыш Джабба Хатт, и о бэби-Йоде тут же забыли
13:50
Волонтеры рассекретили наемников ЧВК "Вагнера" из Молдовы и Беларуси: фото
13:32
52-летняя Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
13:13
Поддерживают ли американцы импичмент Трампа: появились интересные данные
12:58
Дмитрий Комаров похудел на 10 кг и рассказал, как это ему удалось
12:32
Как теперь называть принца Гарри и Меган Маркл? Отвечаем на популярные вопросы
11:57
Холостяк 10: стали известны первые подробности нового сезона реалити-шоу
11:28
В Китае новый вид вируса продолжает уносить жизни: опубликованы страшные кадры
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Волонтеры рассекретили наемников ЧВК "Вагнера" из Молдовы и Беларуси: фото

вторник, 21 января 2020, 13:50
переглянути новину українською

В сети появились фотографии граждан Молдовы и Беларуси, которые, предположительно, являются наемниками так называемой ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщается на Facebook-странице "Ихтамнет_м0209".

"Еще два "ихтамнета из состава "ЧВК Вагнера". И, по совместительству, граждане Республики Молдова и Республики Беларусь. Интересно, в этом или следующем году "русский мир" во всей красе "заползет" в Минск и Кишинев?", – говорится в подписи к снимкам.

Вадим Андриевский родился в 1983 году, имеет гражданства Молдовы и России, проживает в столице РФ, Москве.

Вадим Ефименко родился 1982 году, гражданин Беларуси и России, проживает в российском городе Красноярск.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Турции Реджеп Эрдоган назвал число российских наемников ЧВК "Вагнера" на территории конфликта в Ливии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: