Волонтеры рассекретили наемников ЧВК "Вагнера" из Молдовы и Беларуси: фото

В сети появились фотографии граждан Молдовы и Беларуси, которые, предположительно, являются наемниками так называемой ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщается на Facebook-странице "Ихтамнет_м0209".

"Еще два "ихтамнета из состава "ЧВК Вагнера". И, по совместительству, граждане Республики Молдова и Республики Беларусь. Интересно, в этом или следующем году "русский мир" во всей красе "заползет" в Минск и Кишинев?", – говорится в подписи к снимкам.

Вадим Андриевский родился в 1983 году, имеет гражданства Молдовы и России, проживает в столице РФ, Москве.

Вадим Ефименко родился 1982 году, гражданин Беларуси и России, проживает в российском городе Красноярск.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Турции Реджеп Эрдоган назвал число российских наемников ЧВК "Вагнера" на территории конфликта в Ливии.