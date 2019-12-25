Эрдоган раскрыл данные о российских наемниках из ЧВК "Вагнера"

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал число российских наемников ЧВК "Вагнера" на территории конфликта в Ливии.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

В частности, Эрдоган отметил присутствие в зоне ливийского конфликта наемников из многих стран мира.

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?", - сказал президент Турции.

Ранее стало известно, что российское военизированное формирование и регулярные силы РФ прибывают в Ливию, "невероятно дестабилизируя ситуацию" в стране.

Как сообщал "Апостроф", на фотографиях российских наемников, сделанных в зоне боевых действий в Ливии, возможно присутствует житель Бурятии Владимир Анданов - известный по кличке"Ваха" боец одного из подразделений, воевавших на Донбассе.