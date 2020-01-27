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В России мать зверски убила ребенка в стиральной машине: детали жуткой истории

понедельник, 27 января 2020, 15:30
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В городе Талица Свердловской области России женщина положила новорожденного ребенка в стиральную машину и постирала его.

Об этом пишет местное издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что женщина из благополучной многодетной семьи начала рожать, когда муж и другие дети спали, затем решила ребенка убить и сказать близким, что он родился мертвым. В качестве орудия убийства она использовала стиральную машину.

В полицию о смерти ребенка сообщил муж, который утром обнаружил женщину, всю испачканную кровью.

На место прибыла следственная группа, проводится проверка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России отец умышленно бросил двоих сыновей в аэропорту, он оставил в рюкзаке одного из них записку, что детей ему больше не на что кормить.

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