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В России произошло серьезное ЧП с самолетом: первые подробности

понедельник, 27 января 2020, 09:31
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В России самолету, который летел из Хабаровска в Москву, пришлось экстренно пойти на посадку из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Подъем".

Оказалось, что на линию экстренных служб позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту лайнера. В итоге, пилоты приняли решение прервать полет и вернуться в аэропорт Хабаровска.

На борту самолета находятся около 250 пассажиров.

Согласно данным Flightradar, прежде чем приземлиться, борт сделал круг в районе Октябрьска и преодолел половину обратного пути. С момента вылета самолета прошло менее двух часов.

"Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера", – говорится в сообщении Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти." Самолет уже приземлился.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Москве в аэропорту Домодедово произошло ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100.

Также в России 24 декабря 2019 года потерпел крушение новейший истребитель Су-57.

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