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Бывший возлюбленный зарезал беременную девушку в подъезде ее дома: фото и видео

среда, 29 января 2020, 18:18
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В российском городе Новосибирске камера наблюдения зафиксировала убийство беременной девушки, на которую в подъезде дома напал с ножом ее бывший сожитель.

Об этом происшествии сообщили в паблике "Инцидент Новосибирск" в соцсетях, опубликовав видео момента убийства.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска около 15.00 в подъезде многоэтажного дома.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек вышел к девушке, которая подошла к лифту. Во время ссоры он наносит пострадавшей ножевые ранения, а затем добивает ее ногами и спокойно уходит с места преступления.


Позже стало известно, что девушка была беременной и сбежала от своего сожителя в съемную квартиру, пытаясь скрыться от него. Он выследил ее и ждал в подъезде с самого утра.

После нападения потерпевшая доползла до третьего этажа, кто-то из соседей вызвал врачей. Ее доставили в городскую клиническую больницу № 1, где от полученных травм скончались и она, и ребёнок. У девушки было ранение брюшной полости с повреждением полых вен.

В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 28 января, подозреваемого задержали в Омске. Им оказался 35-летний Рустам Габилович Фатуллаев.

Как сообщал "Апостроф", в Ростовской области России зверски убили депутата Законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его жену.

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