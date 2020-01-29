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В России зверски убили депутата и его жену: появились подробности и кадры с места

среда, 29 января 2020, 06:43
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Фото: Telegram

В Ростовской области России зверски убили депутата Законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его жену.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Тела убитых в их квартире в городе Зернограде обнаружил водитель депутата - на стук ему не открыли, и он отпер дверь своим ключом. По предварительным данным, супруги погибли от тяжелых открытых черепно-мозговых травм.

Как отмечает издание "360", у убитых имеются рубленые раны в области головы. Правоохранители допускают, что мотивом преступления стало ограбление. Алабушевы, возможно, сами открыли дверь преступнику.

Депутат считался достаточно обеспеченным человеком: в год он зарабатывал больше трех миллионов рублей, что для Ростовской области весьма высокий доход.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности вооруженного нападения на дом бывшего мера российского города Киселевск Сергея Лаврентьева, которого убили в ходе перестрелки. Выяснилось, что погибший грабитель был спортсменом.

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