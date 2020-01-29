Появилась забавная фотожаба с "верховным правителем" Путиным

В сети с помощью очередной фотожабой высмеяли предложение ввести в России должность "верховного правителя" и назначить на нее действующего президента РФ Владимира Путина.

Так, соответствующую работу опубликовал блогер Александр Бабак.

Автор взял старое фото с международного саммита с участием Путина, где особо заметен его низкий рост и прописал диалог между участниками по поводу лидера России. В частности, персонаж 44 президента США Барак Обама интересуется почему верховный правитель "такой маленький", в ответ ему говорят, что тот якобы "болел".

Ранее рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила переименовать должность президента в "верховного правителя". Следует отметить, что в состав группы помимо законодателей входят актеры, музыканты, известные пропагандисты, а также террорист-писатель, который командовал полком боевиков на Донбассе Захар Прилепин.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что у Путина пока нет никакой позиции относительно переименования его должности в "верховного правителя".

Как сообщал "Апостроф", ранее попытки президента России Владимира Путина остаться у власти с помощью исправления Конституции РФ высмеяли меткой карикатурой, связав их с эпидемией коронавируса в Китае.