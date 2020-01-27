Попытки Путина удержаться у власти высмеяли меткой карикатурой

Желание президента России Владимира Путина остаться у власти жестко высмеяли меткой карикатурой, связав его с эпидемией коронавируса в Китае, от которого умерли, уже по меньшей мере, 80 человек и несколько тысяч оказались зараженными.

Ее опубликовал в своем Telegram-канале известный карикатурист Сергей Елкин.

На ней изображен Путин с короной на голове, а рядом с украшением на голове у российского лидера значится подпись: "Обнаружен еще один человек с признаками корона-вируса".

Как сообщалось, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевший обратился к киевским медикам с жалобами на головную боль, повышенную температуру тела и лихорадку болен атипической пневмонией, которую вызывает коронавирус.

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