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В России таксист жестоко поиздевался над пассажиркой, видео

четверг, 30 января 2020, 12:10
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В российском городе Нижний Новгород таксист выбросил девушку из автомобиля.

Об этом говорится на канале "Бушующий мир" в Telegram.

Так, пострадавшая девушка утверждает, что вызвала такси и после того, как авто прибыло, водитель ей высказал недовольство, что агрегатор "Яндекс. Такси" неверно подсчитал стоимость поездки. Таксист в итоге отказался везти девушку. Она попросила водителя посидеть в салоне, пока она вызовет другое авто. В ответ на это водитель вышвырнул клиентку на снег и несколько раз пнул ее ногами, а затем ударил несколько раз кулаком по лицу. После этого таксист сел в авто и уехал.

Девушка написала в службу поддержки "Яндекс", там ей пообещали уволить водителя и призвали обратиться в полицию.

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Киеве автомобиль такси врезался в троллейбус, а затем влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате ДТП водитель такси погиб на месте.

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