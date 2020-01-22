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В Киеве таксист на скорости влетел в остановку с людьми: фото и видео с места смертельной аварии

среда, 22 января 2020, 09:29
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Утром в среду, 22 января, на бульваре Перова в Киеве автомобиль такси врезался в троллейбус, а затем влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

По словам свидетелей аварии, автомобиль Renault Logan протаранил троллейбус и остановку на большой скорости. В результате ДТП водитель такси погиб на месте. Пассажир автомобиля и еще один мужчина, который находился на остановке, получили травмы.

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Прибывшие на место спасатели, при помощи гидравлического инструмента, деблокировали тело водителя из автомобиля.

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Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в Днепре на улице Малиновского произошла серьезная авария, в результате которой погибло два человека.

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