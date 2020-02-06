Напоминает другую планету: появились сказочные фото скованного льдом Финского залива

Финский залив в Санкт-Петербурге (Россия) покрылся льдом и создает впечатление инопланетного ландшафта.

Снимки удивительного ледяного пейзажа во время зимнего заката опубликованы на Instagram-странице "Бумага".

Потресканные льдины превратили Финский залив на неземную равнину, которая сверкает яркими оранжевыми красками в лучах заходящего солнца.

"Финский залив сковало льдом — теперь берег называют пустыней камней и другой планетой. В лучах солнца это особенно красиво!" - подписал свои снимки автор.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Санкт-Петербурге заметили необычное явление - пляж на берегу Финского залива был покрыт ледяными шарами. Подобные шары обычно формируются на пляже с мелким песком, вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер формирует "яйцо".