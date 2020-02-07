RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

20:42
Министр, жаловавшаяся на низкую зарплату, попала в громкий скандал из-за покупки квартиры
19:08
9 аксессуаров, которые сделают твой весенний гардероб еще более стильным
18:46
Проект на миллиарды: СМИ рассказали, как замминистра Форсюк протянула хитрую схему в дорожном строительстве
18:16
"Слуга народа" засветила в Раде часы на крупную сумму: фото
17:50
Последняя незамужняя внучка Елизаветы II выходит замуж - в Букингемском дворце назвали дату
16:55
Солистка "НеАнгелов" неожиданно сменила имидж: как сейчас выглядит певица
16:05
Новый сериал о Мэрилин Монро расскажет о связях актрисы с мафией и семьей Кеннеди
15:50
Победительница Евровидения выпустила ироничный клип - он об абсурде современной культуры еды
15:18
Немедленно остановить распродажу: Тимошенко призвала блокировать земельную реформу
15:01
Власти сделали неожиданное заявление про две платежки за газ
14:20
Квентин Тарантино угрожал до смерти избить известного телеведущего
14:02
Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Всех уничтожим: одиозный российский политик устроил "фейерверк" из-за "Наших котиков" в прямом эфире, видео

пятница, 07 февраля 2020, 19:54
переглянути новину українською

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала Россия -1 устроил истерику из-за украинской патриотической комедии "Наши котики".

Видео выложили в Facebook.

Жириновский пришел на эфир программы "60 минут", которую ведет пропагандистка Ольга Скабеева. Во время эфира российские политики рассматривали "украинский вопрос".

"Что нам делать с Украиной, если она сейчас такая?" - патетически спросила Скабеева и указала на экран. Там сразу же началась трансляцию трейлера комедии "Наши котики". В коротком ролике главные герои - профессиональные военные, парамедики, журналисты и добровольцы - рассказывали, почему пошли защищать Украину от российской агрессии.

Когда трейлер закончился, Владимир Жириновский вскочил со своего места, начал бегать по студии, размахивать руками и эмоционально восклицать: "Всех уничтожим! Напалмом, б*ять, к чертовой матери! Чтобы ни Киева, ни Львова - ничего не осталось! ".

Видео с российским политиком-пропагандистом уже набрало просмотров у украинской аудитории. Пользователей порадовала неадекатная реакция Жириновского на украинское кино.

Патриотическая военная комедия "Наши котики" вышла на большой экран 30 января. Фильм создали кинокомпании "Бедлам Продакшн" (США), "Директория Кино" (Украина), "Банесто Продакшн" (Канада) при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильм рассказывает о 2014 годе, разгаре гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания.

Как писал "Апостроф" раньше, год назад Жириновский уже становился объектом насмешек. В сети смеялись над очередным заявлением скандального российского депутата Владимира Жириновского о оккупации всей Украине.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: