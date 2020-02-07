Всех уничтожим: одиозный российский политик устроил "фейерверк" из-за "Наших котиков" в прямом эфире, видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала Россия -1 устроил истерику из-за украинской патриотической комедии "Наши котики".

Видео выложили в Facebook.

Жириновский пришел на эфир программы "60 минут", которую ведет пропагандистка Ольга Скабеева. Во время эфира российские политики рассматривали "украинский вопрос".

"Что нам делать с Украиной, если она сейчас такая?" - патетически спросила Скабеева и указала на экран. Там сразу же началась трансляцию трейлера комедии "Наши котики". В коротком ролике главные герои - профессиональные военные, парамедики, журналисты и добровольцы - рассказывали, почему пошли защищать Украину от российской агрессии.

Когда трейлер закончился, Владимир Жириновский вскочил со своего места, начал бегать по студии, размахивать руками и эмоционально восклицать: "Всех уничтожим! Напалмом, б*ять, к чертовой матери! Чтобы ни Киева, ни Львова - ничего не осталось! ".

Видео с российским политиком-пропагандистом уже набрало просмотров у украинской аудитории. Пользователей порадовала неадекатная реакция Жириновского на украинское кино.

Патриотическая военная комедия "Наши котики" вышла на большой экран 30 января. Фильм создали кинокомпании "Бедлам Продакшн" (США), "Директория Кино" (Украина), "Банесто Продакшн" (Канада) при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильм рассказывает о 2014 годе, разгаре гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания.

Как писал "Апостроф" раньше, год назад Жириновский уже становился объектом насмешек. В сети смеялись над очередным заявлением скандального российского депутата Владимира Жириновского о оккупации всей Украине.