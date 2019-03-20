"Клоун" Путина высказался о сроках полного захвата Украины: видео

В сети смеются над очередным заявлением скандального российского депутата Владимира Жириновского по оккупации всей Украины.

Об этом написал в Twitter журналист Роман Цимбалюк, публикуя соответствующее видео.

"Крым это - только начало. Нужно принимать стратегические решения по Украине. Жириновский передает привет любителям компромисса в Украине. Пережуют они этих миротворцев и выплюнут", - написал он.

"Нам не только Луганская и Донецкая нужна. Нам нужно освободить всю юго-восточную Украину. …Мы не должны по кусочку это брать и на 100 лет растягивать. Это должно произойти в ближайшие 10 лет, тогда русский народ воссоединится", - заявил Жириновский.

Под видео появились комментарии пользователей.

"А ведь плюс в этой речи есть и большой. По поводу языка. На заметку тем, кто за двуязычие в Украине", "Роман, передайте старому педику, что он прав насчёт языка, так с Крымом и произошло, что не заставили учить один гос и через 20 лет получили сепаров. А в остальном посылайте его нах", "Пристрелите кто-то эту пидорашляндскую шавку!!!", - пишут комментаторы.

Крым это - только начало. Нужно принимать стратегические решения по Украине.

Жириновский передает привет любителям компромисса в Украине.

Пережуют они этих миротворцев и выплюнут. pic.twitter.com/ftK22JgVL7 — Роман Цимбалюк (@RomanTS1980) 20 марта 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", недавно Жириновский в очередной раз позабавил соцсети своими неадекватными высказываниями.