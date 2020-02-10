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Это позорище: сеть возмутило дикое уничтожение "санкционки" в России

понедельник, 10 февраля 2020, 04:15
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В России продолжают бороться с ввозом в страну санкционных яблок из Молдовы и Польши, уничтожая фрукты, которые могли бы попасть на стол в детские приюты или малоимущих граждан.

Видео дикой расправы над молдавскими яблоками с помощью бульдозера опубликовал в своем аккаунте в Twitter известный российский экономист и финансовый аналитик Владислав Жуковский.

"В РФ 19,2 млн россиян за чертой бедности, у 40% доходы ниже 20 тыс руб, 26% детей в нищете (доходы членов семьи ниже прожиточ минимума), у 65% нет сбережений. А власти давят яблоки, вместо того, чтобы отдать их в приюты или старикам", - написал он в подписи к опубликованному видео.

В сети с негодованием комментируют действия российских властей, называя то, что произошло, "позорищем".

"В этой проклятой стране всегда найдется бульдозерист, который раздавит не только яблоки, но и людей", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", Великобритания собирается снять с России санкции, которые ввел Евросоюз. В частности, британцы намерены убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция.

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