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Великобритания приняла скандальное решение по санкциям против России

пятница, 07 февраля 2020, 08:05
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Великобритания собирается снять с России санкции, которые ввел Евросоюз. Так, в королевстве намерены убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция.

Ожидается, что санкции будут сняты после завершения переходного периода выхода из Евросоюза.

Такое решение было опубликовано 6 февраля на официальном сайте правительства.

Так, антидемпинговые пошлины будут сняты со следующих российских товаров:

  • алюминиевая фольга;
  • ферросилиций (кремниево-железный сплав);
  • бесшовные металлические и чугунные трубы;
  • трубные фитинги из стали или чугуна;
  • карбамидо-аммиачная смесь.

Несмотря на это, после Brexit Великобритания оставит в силе пошлины в отношении ввоза из России следующих товаров:

  • нитрата аммония;
  • холоднокатаного плоского проката;
  • электротехнической стали;
  • горячего плоского проката.

Напомним, что королевство покинуло Евросоюз 1 февраля, но при этом продолжит следовать его законам как минимум до конца года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенные за аннексию Крыма.

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