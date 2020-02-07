Великобритания приняла скандальное решение по санкциям против России

Великобритания собирается снять с России санкции, которые ввел Евросоюз. Так, в королевстве намерены убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция.

Ожидается, что санкции будут сняты после завершения переходного периода выхода из Евросоюза.

Такое решение было опубликовано 6 февраля на официальном сайте правительства.

Так, антидемпинговые пошлины будут сняты со следующих российских товаров:

алюминиевая фольга;

ферросилиций (кремниево-железный сплав);

бесшовные металлические и чугунные трубы;

трубные фитинги из стали или чугуна;

карбамидо-аммиачная смесь.

Несмотря на это, после Brexit Великобритания оставит в силе пошлины в отношении ввоза из России следующих товаров:

нитрата аммония;

холоднокатаного плоского проката;

электротехнической стали;

горячего плоского проката.

Напомним, что королевство покинуло Евросоюз 1 февраля, но при этом продолжит следовать его законам как минимум до конца года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенные за аннексию Крыма.