Великобритания приняла скандальное решение по санкциям против России

Великобритания собирается снять с России санкции, которые ввел Евросоюз. Так, в королевстве намерены убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция.
Ожидается, что санкции будут сняты после завершения переходного периода выхода из Евросоюза.
Такое решение было опубликовано 6 февраля на официальном сайте правительства.
Так, антидемпинговые пошлины будут сняты со следующих российских товаров:
- алюминиевая фольга;
- ферросилиций (кремниево-железный сплав);
- бесшовные металлические и чугунные трубы;
- трубные фитинги из стали или чугуна;
- карбамидо-аммиачная смесь.
Несмотря на это, после Brexit Великобритания оставит в силе пошлины в отношении ввоза из России следующих товаров:
- нитрата аммония;
- холоднокатаного плоского проката;
- электротехнической стали;
- горячего плоского проката.
Напомним, что королевство покинуло Евросоюз 1 февраля, но при этом продолжит следовать его законам как минимум до конца года.
Ранее "Апостроф" сообщал, что послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенные за аннексию Крыма.