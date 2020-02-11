Это ад: в России разгорелся громкий скандал из-за плакатов с окровавленными детьми в садике, фото

В России в одном из детских садов вывесили плакаты, на которых маленькие дети сфотографированы в форме и антураже времен Второй мировой войны.

Соответствующие фото разместил на своей странице в Facebook пользователь Алексей Бигильдин.

По его словам, родителям также предложили сделать фотосессию для своих детей в этом стиле.

"Вот такие вот плакаты с окровавленными детьми развесили в нашем детском саду сегодня. И предлагают сделать фотосессию в таком же стиле. Аргументация: дети должны помнить о войне. 3-6 летние дети", – пишет пользователь.

Большинство комментаторов остались крайне недовольны использованием детей в подобных съемках.

Как ранее сообщал "Апостроф", ведущая российской программы "Вести. Камчатский край" Александра Новикова рассмеялась во время записи эфира, рассказывая о повышении выплат льготникам в России.