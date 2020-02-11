В России вспыхнул скандал из-за интима учительницы со школьником: опубликовано видео с парой

В городе Астрахань, РФ учительницу биологии заподозрили в интимной связи с девятиклассником, российские правоохранители начали проверку по слитым в сеть данным.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram.

Так, мать ученика 9 класса одной из школ города сообщила, что подозревает 35-летнюю учительницу в связи с ее сыном. Она продемонстрировала видео, которое было снято его друзьями. Школьники пытались шантажировать учительницу, но та не пошла на их условия и видео было слито в публичный доступ.

Также известно, что подозреваемая в 2019 году стала учителем года Астрахани.

Позже учительница биологии прокомментировала скандал.

"Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтоб в старости было о чем вспомнить и не стыдно внукам рассказать", - заявила она журналистам.

Через некоторое время появилась информация, что она и директор школы, где она работала, написали заявления на увольнения.

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