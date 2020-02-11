RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

14:28
В России вспыхнул скандал из-за интима учительницы со школьником: опубликовано видео с парой
14:05
Хью Джекман оставил важное послание о профилактике рака: из-за карциномы он перенес 6 операций Lime
13:10
Энрике Иглесиас в третий раз стал отцом - певец хранит это в тайне, а вот родственники не смогли Lime
12:55
Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери Lime
12:12
Модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после родов Lime
11:34
Украинскую певицу и супругу миллиардера ограбили в киевском ТРЦ (фото) Lime
11:20
Бывший муж Памелы Андерсон раскрыл правду об их 12-дневном браке: все дело в деньгах Lime
07:08
Как приготовить дома грузинский соус Сациви: подробный рецепт и секреты местной кухни Lime
05:15
Бутерброда не вышло: у россиянки прямо на столе взорвалась колбаса, фото

10 февраля

22:35
Сносит все на своем пути: опубликовано новое видео разрушительного урагана "Сабина"
21:16
Самый сильный за последние годы: в сети появились новые яркие видео и фото урагана в Европе
20:54
Новейший российский корабль опозорился на испытаниях: названа причина ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России вспыхнул скандал из-за интима учительницы со школьником: опубликовано видео с парой

вторник, 11 февраля 2020, 14:28
переглянути новину українською

В городе Астрахань, РФ учительницу биологии заподозрили в интимной связи с девятиклассником, российские правоохранители начали проверку по слитым в сеть данным.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram.

Так, мать ученика 9 класса одной из школ города сообщила, что подозревает 35-летнюю учительницу в связи с ее сыном. Она продемонстрировала видео, которое было снято его друзьями. Школьники пытались шантажировать учительницу, но та не пошла на их условия и видео было слито в публичный доступ.

Также известно, что подозреваемая в 2019 году стала учителем года Астрахани.

Позже учительница биологии прокомментировала скандал.

"Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтоб в старости было о чем вспомнить и не стыдно внукам рассказать", - заявила она журналистам.

Через некоторое время появилась информация, что она и директор школы, где она работала, написали заявления на увольнения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве задержали вербовщика боевиков для отправки на Донбасс, его обвинили в том, что он выкрал12-летнюю девочку и несколько раз ее изнасиловал.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: