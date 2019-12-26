Задержанный в России педофил вербовал наемников на Донбасс: фото

Задержанный в Москве Игорь Толстошеин, который, по данным следствия, трое суток насиловал 12-летнюю девочку, занимался вербовкой наемников для участия в войне на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте "Миротворец".

"Вербовал граждан России из числа страйкболистов для участия в войне на Донбассе, в прошлом принимал участие в составе аналитической группы ГРУ ВС РФ на территории Анголы", - говорится о россиянине на сайте.

Отмечается, что ранее Толстошеин работал в Московском институте коммунального хозяйства, Российском промышленно-инвестиционном фонде и "Институте управления государственной собственностью".

Напомним, девочка Оля, которую нашли на съемной квартире, подтвердила, что над ней издевался 47-летний Толстошеин. Он известен как организатор военных молодежных игр по всей России. Коллеги часто хвалебно отзывались о мужчине. Известно, что Оля была не единственной,с кем Толстошеин переписывался и предположительно занимался сексом. В его телефоне нашли данные о 9-летней девочке из Беларуси, к которой Толстошеин ездил в Гродно. У мужчины есть жена и двое детей. Ему грозит двадцать лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", в России задержали многодетного отца Андрея Бовта, который много лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.