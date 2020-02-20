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В России пассажирский самолет разбился сразу после взлета: первые подробности, фото и видео

четверг, 20 февраля 2020, 06:47
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Фото: Telegram

В четверг, 20 февраля, в Магадане (Российская Федерация) разбился частный пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По предварительным данным, он рухнул на землю стразу после взлета.

"Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан Магаданской области…. При взлете самолет не смог набрать высоту, начал падать и ударился о полосу. Борт взлетел с перегрузом. В результате аварии пострадали семь человек, они госпитализированы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что у одного пассажира перелом руки, у члена экипажа ушибы и травма грудной клетки.

Как сообщал "Апостроф", в России в аэропорту Томска произошло аварийное приземление самолета "Бомбардьер" авиакомпании "Руслайн", у которого практически не оказалось стойки переднего шасси.

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