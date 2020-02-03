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Развалилась на части: в России произошло серьезное ЧП с самолетом, фото

понедельник, 03 февраля 2020, 07:12
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В России, в аэропорту Томска, произошло аварийное приземление самолета "Бомбардьер" авиакомпании "Руслайн", у которого практически не оказалось стойки переднего шасси.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Baza".

Известно, что передняя стойка развалилась на части прямо во время посадки.

В момент ЧП на борту самолета находились 32 пассажира и 4 члена экипажа. Никто не пострадал. После прилета лайнер остается на полосе и аэропорт закрыт для прилета и вылета самолетов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России самолету, который летел из Хабаровска в Москву, пришлось экстренно пойти на посадку из-за угрозы взрыва. Также в России 24 декабря 2019 года потерпел крушение новейший истребитель Су-57.

Кроме того, в Москве в аэропорту Домодедово произошло ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100.

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