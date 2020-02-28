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Кубики смерти: в России вечеринка блогерши закончилась трагедией

пятница, 28 февраля 2020, 22:51
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В Москве на вечеринке Instagram-блогерши Екатерины Диденко, которая праздновала свой 29-й день рождения в банном комплексе "Девятый вал", погибли двое людей, еще шестеро - госпитализированы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной несчастья стал сухой лед, который бросили в бассейн, потому что гостям после бани показалось, что вода стала слишком теплой.

Вследствие произошедшей химической реакции из кубиков льда начал активно выделятся углекислый газ, находившиеся в воде люди получили сильные химические ожоги легких. Двое из них погибли сразу в бассейне. Еще шестеро пострадали,в том числе муж Екатерины Диденко, который попал в реанимацию.

Екатерина Диденко сообщила своим подписчикам в Instagram, что находится рядом с реанимацией, но о состоянии потерпевших и о том, кто именно умер, ей неизвестно.

В экстренных службах сообщают, что в бассейн засыпали 25 кг сухого льда

Как сообщал "Апостроф", ранее в Новосибирске (Россия) обрушилась кровля кафе, в результате ЧП погибла 22-летняя девушка, еще четверо человек пострадали.

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