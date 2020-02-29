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В России на Масленицу в центре города показывали порно: видео и детали истории

суббота, 29 февраля 2020, 11:02
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В субботу, 29 февраля, в российском селе Михайловка в разгар народных гуляний, посвященных празднику Масленицы, на большом экране начали показывать гей-порно.

Соответствующее видео опубликовал один из очевидцев инцидента.

Порно показывали прямо на здании администрации Михайловского муниципального района.

В этот же момент на местной площади около местной управы традиционно сжигали чучело зимы.

"Администрация жжет!" — комментируют авторы видео. На кадрах видно, как скандальный контент привлекает внимание гуляющих на площади семей с детьми. Местные жители были шокированы увиденным.

По сообщению местных властей, виновниками случившегося стали некие неизвестные лица, установлением личностей которых уже занимается полиция.

"29 февраля во время массовых гуляний в Михайловском муниципальном районе на всеобщее обозрение на экране здания администрации был выведен ролик, содержащий элементы порнографии. По предварительной информации, неизвестные лица путём незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту", — следует из официального комментария по поводу происшествия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России устроили травлю девушек, которые снимались в порно-клипе Тилля Линдеманна Till The End.

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