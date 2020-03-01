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Барыня и холоп: в сети всю суть России показали одним фото

воскресенье, 01 марта 2020, 03:25
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В сети появилось странное фото из российского города Саратова, где местная чиновница проходит мимо человека на земле.

Об этом сообщает пользователь Twitter с ником "Житель Саратова".

"Вся Россия в этой фотографии. Чиновница Баталина проходит мимо саратовского бомжа", - говорится в сообщении.

"Кстати, потом Баталина пыталась убедить всех, что бомжа на её пути подложили недруги партии", "Хорошо что не порерёк лежит , а то пришлось бы переступать", "Вы всё врёте, бомжа подложили в Фотошопе. Дело рук киберкомандования США", "Хорошо,что хоть ногой не пнула его", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в российском городе Крымск местная газета "Электрон" оригинально сообщила о начале строительства очередного православного храма. Всю суть строительства храма показали одним фото.

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