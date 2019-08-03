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В сети одним фото показали всю суть путинской России

суббота, 03 августа 2019, 02:28
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В российском городе Крымск местная газета "Электрон" оригинально сообщила о начале строительства очередного православного храма.

Соответствующее фото было опубликовано на Facebook странице "Маркетинг".

"Будет где помолиться о новом роддоме, детских садах и хороших дорогах", – так озаглавили материал о выделении земли под храм редакторы газеты. Особенно интересно выглядит заметка с учетом того, что материал на той же странице чуть ниже имеет заголовок: "Денег нет и не будет?".

"Друзья, не могу молчать! Ржать уже тоже не могу. Расцелую в засос выпускающего редактора газеты и PR-специалиста муниципального образования город Крымск… если увижу их, конечно, через непрестанно текущие слезы", – говорится в подписи к фото.

Отмечается также, что информация об открытии храма была официальной и вынесена на передовицу газеты, поэтому редакторов газеты за такой иронический заголовок могут и наказать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети выложили свежую фотожабу по теме лесных пожаров в России.

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