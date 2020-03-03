Сдохните, "твари китайские": появилось видео "встречи" коронавируса в Москве

В сети появилось странное видео с гражданином России, который, как предполагается, "привез" в Москву коронавирус из Италии.

Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Факт наличия коронавируса подозревается у 29-летнего сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова.

Изначально подозрения на наличие вируса у него не подтверждались. Однако 2 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 официально сообщил о том, что повторное обследование показало положительный результат на коронавирус. При этом состояние больного оценивается как удовлетворительное.

На противоречивые новости о своей болезни Беров отреагировал своеобразно. Внимание, нецензурная лексика:

Позже на своей странице в Instagram Беров заявил, что диагноза на руках у него все еще нет и факт наличия у него коронавируса до сих пор не подтвержден.

"Видео, в котором я показываю "факи" и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста", – объяснил Беров.

Как ранее сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне, поскольку число зараженных с каждым днем растет.