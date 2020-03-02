Госпитализированы десятки людей: в Москве зафиксировали первый случай коронавируса

У россиянина, вернувшегося из Италии в Москву, обнаружили коронавирус COVID-19, а после контакта с ним многих госпитализировали.

Об этом сообщает на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу", - написали в оперативном штабе.

Сейчас пациент находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме Люди, с которым зараженный контактировал после возвращения, находятся под меднаблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование. Мэр столицы России отметил, что 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшим коронавирусом в Москве.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро понедельника, 2 марта, количество выявленных случаев заражения COVID-19 на территории Китая достигло 80 026 человек, скончались 2912 китайцев, причем из стран Европы Италия вошла в пятерку с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.