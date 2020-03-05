RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 марта

07:44
Не говорят ни слова! Украинка с собачкой из Китая взволновала сеть заявлением
07:35
В Сирии убит генерал "Армии тигров", которого охранял спецназ Путина: фото
07:15
Как не прогадать с подарком маме на 8 марта: 5 беспроигрышных идей Lime
06:59
Появились фото и детали о девушке, которую зверски убили и сожгли в Харькове
06:30
Гороскоп на 5 марта: Стрельцам захочется приключений, а Близнецам нельзя менять работу
06:23
В Украине прогнозируют спад температуры: карта погоды на 5 марта
05:05
В Украине ужесточат правила выхода на пенсию: кого ждут неприятности
03:31
Как на кладбище: в сети показали печальные фото "ворот" оккупированного Донецка
02:05
Ученые обнаружили загадочную дыру на Марсе: что известно об открытии
01:22
В Украине грабитель решил обчистить дом, но сам стал звать на помощь: фото

4 марта

23:56
В Киеве почти на три месяца перекроют часть центральной улицы: схема объезда
23:22
Зверское убийство в Харькове: стала известна фамилия девушки, найденной в трубе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России прогремел мощный взрыв в воинской части, много пострадавших: фото

четверг, 05 марта 2020, 06:48
переглянути новину українською

В четверг, 5 марта, в воинской части в Мурманской области России произошел взрыв, пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрыв прогремел в окрестностях поселка Печенга.

По словам представителей пресс-службы Северного флота, причиной ЧП стало грубое нарушение мер безопасности во время учений.

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что в руках у военнослужащих якобы взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию в/ч. Бойцы пытались его поймать, в этот момент произошел взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат - пока неизвестно.

Вскоре Telegram-канал "112" озвучил еще одну версию произошедшего - во время учений оператор коптера потерял управление, аппарат рухнул на землю. Прикрепленная к нему имитационная бомба взорвалась.

Находящиеся рядом контрактники получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них - в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавших экстренно перевозят в военный госпиталь Североморска.

Тем временем в сети появилось фото с места инцидента - воинской части около поселка Печенга.

Как сообщал "Апостроф", во время военных учений "Гром-2019" в России, финальным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада отправила правительство в отставку
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: