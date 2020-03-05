В России прогремел мощный взрыв в воинской части, много пострадавших: фото

В четверг, 5 марта, в воинской части в Мурманской области России произошел взрыв, пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрыв прогремел в окрестностях поселка Печенга.

По словам представителей пресс-службы Северного флота, причиной ЧП стало грубое нарушение мер безопасности во время учений.

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что в руках у военнослужащих якобы взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию в/ч. Бойцы пытались его поймать, в этот момент произошел взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат - пока неизвестно.

Вскоре Telegram-канал "112" озвучил еще одну версию произошедшего - во время учений оператор коптера потерял управление, аппарат рухнул на землю. Прикрепленная к нему имитационная бомба взорвалась.

Находящиеся рядом контрактники получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них - в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавших экстренно перевозят в военный госпиталь Североморска.

Тем временем в сети появилось фото с места инцидента - воинской части около поселка Печенга.

Как сообщал "Апостроф", во время военных учений "Гром-2019" в России, финальным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.