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Приближенный к Путину миллиардер заявил о смертельной болезни

пятница, 06 марта 2020, 20:01
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У российского олигарха Олега Тинькова, самолет которого в августе 2019 года заметили в небе над Украиной, диагностировали острую форму лейкемии.

Об этом сообщил сам бизнесмен.

"В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить - у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь", - заявил он.

Напомним, в январе 2018 года Тиньков был включен в так называемый "кремлевский доклад" Минфина США, куда входят люди из окружения президента России Владимиру Путину.

Подробнее о кремлевском докладе, читайте в материале "Апострофа": "Кремлевский доклад": у Путина есть комбинация по Донбассу.

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