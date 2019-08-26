Над Украиной зафиксировали полет российского самолета: карта

В воскресенье, 25 августа над территорией Украины пролетел воздушный борт, который принадлежит российскому олигарху Олегу Тинькову, владельца группы Тинькофф.

Об этом сообщила в Twitter-аккаунте платформа для отслеживания полетов воздушных рейсов PlaneRadar.

Отмечается, что самолет летел из Кипра в РФ.

"В 16:20 бизнес-джет Dassault Falcon 7X, регистрационный номер M-TINK, группы Тинькофф, вылетевший из аэропорта Ларнака, Кипр, пролетел через территорию Украины", - заявили администраторы платформы.

Также было опубликовано фото, подтверждающее прохождение самолета российского олигарха через воздушное пространство Украины, и фото самолета над Черным морем.

Как сообщал "Апостроф", 7 августа над Украиной впервые с 2015 года пролетел российский самолет Boeing-738, который получил разрешение на такой маршрут из-за активной грозовой деятельности.