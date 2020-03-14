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Возле здания ФСБ в Москве силовики устроили массовый хапун с избиением протестующих: фото и видео

суббота, 14 марта 2020, 15:51
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В субботу, 14 марта, в Москве задержали более 40 участников одиночных пикетов против политических репрессий

Об этом сообщает российский сайт "ОВД-Инфо", публикуя фамилии задержанных и информацию из соцсетей.

Акция прошла возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в столице России.

Как сказано в сообщениях Telegram-каналов, среди задержанных много студентов, представителей прессы, а также активисты профсоюза Community. Называются фамилии Льва Пономарева, Ирины Яценко и Федора Худокормова.

Очевидцы утверждают, что омоновцы хватали людей без разбора, задерживали людей даже без плакатов в руках.

У журналиста Федора Худокормова в автозаке случился приступ астмы, ему вызвали скорую, но госпитализировать не стали. Во время задержания ему сломали профессиональное оборудование.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в субботу, 14 марта, участники марша добровольцев пришли под стены Офиса президента Украины на улице Банковой, чтобы озвучить требования к власти.

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