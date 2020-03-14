В Киеве марш добровольцев дошел до Банковой с требованиями к власти: эксклюзивные фото

Участники Марша патриотов, который проходит в Киеве в субботу, 14 марта, когда отмечается День украинских добровольцев, пришли под стены Офиса президента Украины на улице Банковой, чтобы озвучить требования к власти.
Фото с места событий передал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Олийнык.
Несмотря на объявленный в столице карантин, несколько тысяч человек собрались на Михайловской площади.
После формирования колонны участники шествия, среди которых ветераны российско-украинской войны, волонтеры и другие активисты, двинулись по центру столицы к Офису президента Украины на улице Банковой. Здесь они планируют озвучить свои требования к власти.
Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Еля Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Апостроф / Дмитрий Олейник
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Апостроф / Дмитрий Олейник
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В своих выступлениях митингующие высказываются против идеи подачи воды в оккупированный Крым и требуют привлечь к ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, который, по их мнению, предал национальные интересы Украины на переговорах в Минске.
Как сообщал "Апостроф, в субботу президент Украины Владимир Зеленский поздравил добровольцев с их праздником и сообщил, что подписал закон об их статусе.