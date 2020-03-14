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В Киеве марш добровольцев дошел до Банковой с требованиями к власти: эксклюзивные фото

суббота, 14 марта 2020, 15:14
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Участники Марша патриотов, который проходит в Киеве в субботу, 14 марта, когда отмечается День украинских добровольцев, пришли под стены Офиса президента Украины на улице Банковой, чтобы озвучить требования к власти.

Фото с места событий передал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Олийнык.

Несмотря на объявленный в столице карантин, несколько тысяч человек собрались на Михайловской площади.

После формирования колонны участники шествия, среди которых ветераны российско-украинской войны, волонтеры и другие активисты, двинулись по центру столицы к Офису президента Украины на улице Банковой. Здесь они планируют озвучить свои требования к власти.

Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
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Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Еля Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
1 / 1
Марш патриотов День добровольца Киев 2020 Апостроф Апостроф / Дмитрий Олейник
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В своих выступлениях митингующие высказываются против идеи подачи воды в оккупированный Крым и требуют привлечь к ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, который, по их мнению, предал национальные интересы Украины на переговорах в Минске.

Как сообщал "Апостроф, в субботу президент Украины Владимир Зеленский поздравил добровольцев с их праздником и сообщил, что подписал закон об их статусе.

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