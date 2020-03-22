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В России автобус попал в жуткое ДТП с переворотом: много погибших, фото

воскресенье, 22 марта 2020, 08:54
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Утром в воскресенье, 22 марта, в Тамбовской области России два пассажирских автобуса попали в дорожную аварию: как минимум трое человек погибло.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ДТП произошло около 6:25, на трассе Москва-Волгоград, возле села Чикаревка. По предварительным данным, автобусы пытались избежать столкновения, разъехались по обочинам, однако один из них вылетел в кювет и перевернулся.

Как сообщается, пятнадцать человек пострадали в аварии, три человека погибло. В качестве причин аварии называют сложные погодные условия – снег и дождь.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 марта в Харьковской области произошло ДТП с участием военной техники, там столкнулись два грузовых автомобиля.

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