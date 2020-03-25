Вблизи Курильских островов произошло мощное землетрясение: опубликованы видео

Утром в среду, 25 марта, в российском городе Северо-Курильске ощутили последствия землетрясения, которое произошло в Тихом океане. В городе объявлено тревогу цунами, на одном из Курильских островов провели эвакуацию.

Об этом сообщают российские СМИ, опубликовав видео последствий подземных толчков, которые ощущались и в других городах.

По данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, землетрясение максимальной магнитудой 7,6 произошло в Тихом океане в 463 км от города Петропавловска-Камчатского и в 250 км от Северо-Курильска.





Вследствие подземных толчков в Северо-Курильске нарушено электроснабжение, повреждены трубы отопления, пострадали некоторые здания. По Северо-Курильскому району объявлена тревога цунами.





Кроме того, на Курильские острова пришла волна с океана, высота которой составляла около полметра. С острова Парамушир предварительно было эвакуировано 400 человек.

На Камчатке подземные толчки были силой до пяти баллов. Угрозы цунами и пострадавших в этом регионе нет.





Как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 22 марта, в столице Хорватии Загребе произошли два землетрясения, в результате ЧП погиб ребенок.