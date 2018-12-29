В Египте взорвали автобус с туристами: опубликованы фото

В Египте, недалеко от знаменитых пирамид Гизы, был взорван автобус с туристами: погибло 4 человека.
Об этом сообщает The Guardian.
В автобусе находилась группа туристов из Вьетнама. Как отмечается, погибло трое туристов и гид-египтянин. Также сообщается о 12 пострадавших.
Причиной взрыва стала самодельная бомба, которую неизвестные подложили на дороге. Пока ответственность за теракт на себя никто из известных террористических группировок не взял.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", США предупредили о возможном теракте в Барселоне (Испания) во время рождественских праздников.
Кроме того, в Страсбурге (Франция) ликвидировали террориста Шарифа Шеката, который открыл стрельбу по людям на улице.
Также в США предупредили Украину о возможности террористических актов в стране во время новогодних праздников.