В Египте взорвали автобус с туристами: опубликованы фото

В Египте, недалеко от знаменитых пирамид Гизы, был взорван автобус с туристами: погибло 4 человека.

Об этом сообщает The Guardian.

В автобусе находилась группа туристов из Вьетнама. Как отмечается, погибло трое туристов и гид-египтянин. Также сообщается о 12 пострадавших.

Причиной взрыва стала самодельная бомба, которую неизвестные подложили на дороге. Пока ответственность за теракт на себя никто из известных террористических группировок не взял.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", США предупредили о возможном теракте в Барселоне (Испания) во время рождественских праздников.

Кроме того, в Страсбурге (Франция) ликвидировали террориста Шарифа Шеката, который открыл стрельбу по людям на улице.

Также в США предупредили Украину о возможности террористических актов в стране во время новогодних праздников.