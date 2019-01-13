Боевики Путина попали в плен в Сирии: обнародованы фото

9 января в Сирии была задержана группа подозреваемых в терроризме, в числе которых двое граждан России.

Об этом сообщается на официальном сайте сирийской оппозиции.

Как отмечается, боевики были задержаны в ходе спецоперации Сирийскими демократическими силами (SDF). Четверых мужчин подозревают в организации терактов в Эр-Ракке (город на севере Сирии и бывшая "столица" ИГИЛ) и организации террористических ячеек в регионе.

Задержанные - Усмат Аттаев (Usmat Attayev) и Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) имеют российские паспорта, Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) - афганец, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) - турок.

Оппозиция Сирии не уточнила, к какой именно группировке принадлежат задержанные боевики.

Поддерживаемые международной коалицией во главе с США Демократические силы (SDF) включают в себя курдские отряды самообороны и арабские оппозиционные группы, которые ведут в Сирии борьбу против террористов организации Исламское государство.

Напомним. как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о гибели в Сирии 28-летнего российского младшего сержанта Андраника Арустамяна, который погиб во время взрыва на КПП одной из российских военных баз в Дейр-эз-Зоре.