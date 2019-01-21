Появилось видео уничтожения Израилем российской системы ПВО в Сирии

Армия Израиля нанесла ракетный удар по позициям иранского Корпуса стражей исламской революции на территории Сирии: было убито четыре человека.

Об этом сообщает BBC.

Сирийские СМИ сообщают, что большинство израильских ракет были сбиты. В свою очередь Израиль заявил, что это произошло после того, как силы элитного иранского подразделения "Аль-Кудс" в воскресенье запустили ракету из Сирии над Голанскими высотами. Ракету удалось перехватить.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции в своем Twitter утром в понедельник.

Российские военные, которые поддерживают сирийское правительство, говорят, что было уничтожено более 30 израильских ракет. Они также сообщают, что четверо сирийских солдат были убиты в результате авиаудара, нацеленного на аэропорт.

Позже Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что израильские ракеты уничтожили склады оружия и военные объекты, принадлежащие Ирану и поддерживаемому Ираном движению "Хезболла".

В свою очередь Армия обороны Израиля опубликовала видео уничтожения российского комплекса ПВО "Панцирь-С1".

Как ранее сообщал "Апостроф", четверо американских военных погибли при взрыве смертника в сирийском городе Манбидж, ещё трое получили ранения.