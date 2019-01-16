В Сирии погибла группа американских военных: все подробности, видео

Четверо американских военных погибли при взрыве смертника в сирийском городе Манбидж, ещё трое получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Как отмечается, новостной сайт, связанный с ИГ ранее опубликовал заявление о том, что смертник с "поясом шахида" напал на патруль коалиции, возглавляемой США, в Манбидже.

Отмечается, что город Манбидж перешёл под контроль режима президента Сирии Башара Асада в конце декабря 2018 года.

Напомним, как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Подробнее об этом решении и его возможных последствиях читайте в материале "Апострофа": Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США.