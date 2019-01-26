Мощный смерч устроил серьезное ЧП на популярном курорте в Турции: опубликованы видео

В аэропорту популярного курорта Анталья (юг Турции) прошел мощный торнадо, в результате которого пострадали по крайней мере 12 человек.

Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Мюнир Каралоглу, передает Сегодня.

"В результате торнадо в аэропорту перевернулись автобус и микроавтобус, ущерб от непогоды был также причинен двум самолетам и полицейскому вертолету. Пострадали 12 человек, они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает", – сказал он.

По словам чиновника, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Есть ли среди пострадавших украинцы, пока не известно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штате Мичиган (США) случился гигантский торнадо, высота которого достигала 100 метров.

Также в Британии сняли 50-метровый огненный торнадо. Так, 7 августа в графстве Дербишир в Великобритании произошел пожар на фабрике, изготавливающей пластиковую продукцию, в результате чего и образовался огненный торнадо.